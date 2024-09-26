ЦБ добьется, чтобы проблемы банков из-за оттока валютной ликвидности не сказались на рынке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Проблемы банков из-за оттока валютной ликвидности не должны порождать сложности на валютном рынке, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она высказала это мнение на Международном банковском форуме.

"Если случается отток коротких валютных депозитов, а мы такие случаи видели, то выход банков на валютный рынок чреват волатильностью курса. Я уже слышала комментарии наших уважаемых банкиров, что здесь не надо зажимать, банки умеют управлять валютной ликвидностью. Но если вы умеете управлять, то впишетесь в этот норматив. Но в целом для рынка нужно, чтобы проблемы, которые вдруг возникают у банков из-за оттока валютной ликвидности, не вываливались в целом на валютный рынок. Мы серьезно будем думать над этим нормативом (валютной ликвидности - ИФ)", - сообщила она.

О том, что ЦБ задумался над введением норматива валютной ликвидности для банков, ранее на этом же форуме заявила зампред Банка России Ольга Полякова. По ее словам, этот норматив может быть введен не раньше 2026 года.