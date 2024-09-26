Банк России обсуждает изменение предельной ставки по рублевым субордам банков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает изменение предельной величины процентной ставки по рублевым субординированным инструментам банков в условиях высокой ключевой ставки.

Проблему низкой предельной ставки по субординированным инструментам банков подняла главный финансовый директор Промсвязьбанка Татьяна Наумлинская, выступая на XXI Международном банковском форуме.

"Мы видим, что сейчас по сектору наблюдается некоторое снижение нормативов достаточности, и дополнительные источники капитала, не только финансовый результат банков, в том числе имеет смысл предусмотреть", - заявила она.

Она напомнила, что сейчас действует регуляторное ограничение на максимальные ставки привлечения субординированных облигаций в 15%.

"Этот порог в 15% даже для депозитов не выглядит недостаточно привлекательным", - отметила Наумлинская.

Зампред ЦБ Ольга Полякова, модерирующая сессию, прокомментировала ограничения максимальной ставки субордов банков. "Что касается привлечения субординированных облигаций и рассмотрения возможности пересмотра этого порога, это сейчас находится у нас в обсуждении", - сказала она.

В соответствии с положением Банка России 646-П о методике определения капитала банков, при отсутствии субординированных кредитов (депозитов, займов) на сопоставимых условиях предельная величина ставки по рубленому субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) должна составлять 15%.