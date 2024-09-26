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Банк России планирует разделить суборды банков на два типа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России планирует усовершенствовать правила выпуска субординированных инструментов банков, установить по ним высокий триггер конвертации, а также разделить их на два типа, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Первый тип, который могут покупать крупные акционеры банка, допустим, с долей более 5%. И если такой достаточно высокий триггер будет пробит, то долг обязательно должен списываться в капитал, и это будет (...) инструмент финансового оздоровления банка", - сказала она.

"Второй тип субординированного долга может быть доступен широкому кругу инвесторов, но списание будет возможно только в той сумме, которая нужна для восстановления капитала. Когда капитал восстановится, появится прибыль, этот субординированный долг должен восстановиться", - сказала Набиуллина, добавив, что до тех пор, пока восстановление долга не произойдет, банк не сможет выплачивать дивиденды и бонусы.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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