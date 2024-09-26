Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума за 4 месяца

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до 218 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень за 4 месяца.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 222 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 223,4 тыс., по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста до 225 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 224,75 тыс. против 228,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 сентября, увеличилось до 1,834 млн по сравнению с пересмотренными 1,821 млн неделей ранее.