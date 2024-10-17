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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 19 тысяч

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 19 тысяч - до 241 тысячи, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тысяч, а не 258 тысяч, как ожидалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 236,25 тысячи с 231,5 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 5 октября, повысилось до 1,867 млн по сравнению с пересмотренными 1,858 млн неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя до 1,870 млн с объявленного прежде уровня предыдущей недели в 1,861 млн.

Минтруда США
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