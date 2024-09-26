Поиск

ЦБ РФ обещает увеличить резервы по ипотеке с резким повышением платежа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ собирается повысить резервы по ипотечным кредитам, где наблюдается резкий рост платежа через какое-то время после выдачи ссуды, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Параллельно к этому ипотечному стандарту мы будем двигаться и через повышение резервирование кредитов, по которым заложено резкое повышение платежа, особенно после длительного льготного периода. Потому что много схем, которые сейчас привлекают людей, в начале небольшие платежи, которые резко возрастают после определенных периодов", - сказала Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России (Ассоциация "Россия").

"Вы помните, мы ограничили ипотеку от застройщиков в прошлом году через повышенные резервы, но сейчас повышение ключевой ставки значимость этой меры снизило, мы ее настроим для того, чтобы она была эффективной и в новых условиях", - добавила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Серебро подорожало до максимума за 12 лет, золото обновило исторический максимум

Серебро подорожало до максимума за 12 лет, золото обновило исторический максимум

ЦБ РФ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре

Brent подешевела до $71,81 за баррель

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров онлайн-торговли в 2026 г. могут снизить до 100 евро

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });