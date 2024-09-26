ЦБ РФ обещает увеличить резервы по ипотеке с резким повышением платежа

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ собирается повысить резервы по ипотечным кредитам, где наблюдается резкий рост платежа через какое-то время после выдачи ссуды, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Параллельно к этому ипотечному стандарту мы будем двигаться и через повышение резервирование кредитов, по которым заложено резкое повышение платежа, особенно после длительного льготного периода. Потому что много схем, которые сейчас привлекают людей, в начале небольшие платежи, которые резко возрастают после определенных периодов", - сказала Набиуллина на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России (Ассоциация "Россия").

"Вы помните, мы ограничили ипотеку от застройщиков в прошлом году через повышенные резервы, но сейчас повышение ключевой ставки значимость этой меры снизило, мы ее настроим для того, чтобы она была эффективной и в новых условиях", - добавила глава ЦБ.