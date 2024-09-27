ВТБ ждет снижения выдач ипотеки во втором полугодии в полтора раза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем выдач ипотеки в России во втором полугодии 2024 года снизится в полтора раза в годовом измерении, в ВТБ.

"Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно "охладится". По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года", - сказал через пресс-службу начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По данным ВТБ, в январе-июне 2024 года российские банки выдали клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей (на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года, уверены в банке.

На Международном банковском форуме Бабин отметил, что около 44% в общем объеме выдач во втором полугодии придется на рыночную ипотеку, порядка 46% займет программа для семей, оставшуюся часть - IT, Дальневосточная и Арктическая госпрограммы.

Напомним, что в целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 трлн рублей, что на треть ниже рекордного прошлого года. Рынок приблизится к результату 2022 года с объемом выдач около 4,8 трлн рублей.

По словам Бабина, в следующем году "холода" усилятся, "потепления" стоит ждать только в 2026 году.