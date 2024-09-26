ЦБ предложил сделать период охлаждения для розничных кредитов по умолчанию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает вводить период охлаждения при выдаче розничных кредитов по умолчанию, даже если нет признаков мошенничества, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мошенники у нас изобретательные, эти признаки мошенничества еще должны пониматься как признаки, поэтому мы считаем, что нужно вводить по умолчанию", - сказала Набиуллина.

По ее словам, для кредитов от 50 до 200 тысяч рублей период охлаждения может составить до четырех часов. Для более крупных кредитов он может составить два дня. Для кредитов менее 50 тысяч рублей период охлаждения вводить не планируется.

Сейчас подобный механизм действует в части денежных переводов. Согласно закону, банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней.