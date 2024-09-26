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В ЦБ отметили, что крупные банки в среднем вводят период охлаждения для 20 тыс. переводов ежедневно

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Системно значимые банки вводят период охлаждения в отношении около 20 тыс. переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"По нашим данным, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в среднем охлаждают порядка 20 тыс. переводов ежедневно", - сказал Уваров на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

По его словам, некоторые граждане иногда не понимают, в связи с чем возникают такие периоды охлаждения. В таком случае они могут получить объяснения из финансовой организации.

"Все эти действия, конечно, связаны с той информацией, которую накапливают банки. Информация о реквизитах, которая, соответственно, поступает в банк, она "ложится" в нашу базу, и мы ее распространяем", - уточнил он.

Банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения периода охлаждения, то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней.

Регулятор ведет базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиентов, она формируется на основе данных банков и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ.

По данным ЦБ, в число СЗКО входят 13 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, банк "Открытие", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит.

Вадим Уваров ЦБ РФ Банк России
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