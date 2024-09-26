Нефть Brent подешевела до $71,92 за баррель

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.

Спаду на рынке также способствуют новости из Ливии. Власти западной и восточной частей страны согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается, позволит преодолеть кризис, спровоцировавший резкое сокращение поставок нефти из Ливии. Администрация восточной части страны пообещала быстро восстановить остановленную добычу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 по московскому времени составила $71,92 за баррель, что на $1,54 (2,1%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,5 (2,15%), до $68,19 за баррель.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники газеты.

"Возможности для наращивания поставок нефти странами ОПЕК+, если они хотят удержать цену около $80 за баррель в 2025 году, нет", - отмечается в обзоре экспертов A/S Global Risk Management.