Brent подорожала до $71,68 за баррель, но неделю завершит в минусе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали слабо расти днем в пятницу, однако завершают неделю существенным снижением на опасениях увеличения поставок топлива на мировой рынок.

К 14:29 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 8 центов (0,11%), до $71,68 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 11 центов (0,16%), до $67,78 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 2,9%. С начала недели обе марки потеряли примерно 4%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия готовится нарастить добычу в соответствии с ранее озвученным планом, хотя многие надеялись, что этого не случится.

Как написала Financial Times, Эр-Рияд планирует отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи. Власти страны твердо намерены придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Поддержку ценам в пятницу оказывают известия о новых стимулах в Китае.

Китайский ЦБ с 27 сентября снизил норму резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенный показатель опустился до самого низкого уровня как минимум с 2020 года - 6,6%. Сокращение RRR позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142 млрд).

Кроме того, с пятницы процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО снижается до 1,5% с 1,7% годовых.