"Цифра брокер" планирует запуск внебиржевой конвертации валют

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" планирует запустить внебиржевую конвертацию валюты, в частности, доллара США, сообщил "Интерфаксу" представитель брокера.

"Сейчас идет техническая подготовка к запуску. Регламент вступает в силу 11 октября", - сказал представитель компании.

Будет предоставлена возможность конвертации основных валют, в том числе долларов США, в зависимости от спроса со стороны клиентов, уточнил он.

Ранее в сентябре брокер "Финам" открыл доступ к внебиржевым торгам долларом для своих клиентов.

Московская биржа после попадания в американский санкционный список в июне остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.