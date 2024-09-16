"Финам" открыл доступ к внебиржевым торгам долларом для розничных инвесторов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Финам" предоставил клиентам возможность внебиржевой торговли долларами США, говорится в сообщении финансовой группы.

Заявки на покупку и продажу долларов можно выставлять в торговой платформе FinamTrade - в мобильном приложении и веб-версии. Сделки проходят в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, в режиме "T+1", расчеты осуществляются на следующий рабочий день.

"Динамика курса, который инвесторы видят в терминалах, меняется в зависимости от ситуации на рынке и зависит от соотношения спроса и предложения среди участников внебиржевых торгов", - отмечается в сообщении.

Совершать сделки могут все клиенты "Финама": статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не требуются.

"На первом этапе мы открыли доступ к наиболее ликвидному инструменту валютного рынка - долларам США. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен - в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах", - сказал заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов, слова которого приводятся в сообщении.

"Финам" анонсировал запуск внебиржевых торгов валютой для клиентов в июле. "С середины июня наши клиенты перестали иметь возможность торговать свободно валютами недружественных стран. Поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления внебиржевой торговли валютой, к которой они привыкли - доллары, евро. Все, что ушло, условно говоря, с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов", - говорил тогда Леснов.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.