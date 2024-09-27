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ФАС предлагает регистрировать внебиржевые сделки с топливом в мелком опте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает регистрировать внебиржевые сделки с топливом в мелком опте. Об этом сообщил замруководителя ФАС Виталий Королев, выступая на сессии, организованной Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) на Российской энергетической неделе.

Он отметил, что требования к стандартам биржевых торгов уже заложены в антимонопольном законодательстве. К ним относятся регулярность и равномерность реализации товара, нормативы продаж, а также конкурентность. Только при соблюдении этих условий цена, сформированная на бирже, не может быть признана монопольно высокой, сказал Королев.

Он подчеркнул, что в оптовом сегменте нефтепродуктов сформирована база данных для формирования биржевых и внебиржевых индикаторов цен. Теперь ФАС планирует обратить внимание на мелкооптовый сегмент реализации топлива - подготовлены изменения, которые касаются регистрации внебиржевых мелкооптовых сделок от 6 тонн на всех этапах продажи и перепродажи. Это позволит сформировать сравнимые показатели внебиржевого и биржевого мелкооптового сегмента, сказал Королев.

Он также сообщил, что служба прорабатывает вопросы по расширению номенклатуры биржевой торговли энергетическим углем и установлению минимальной величины реализации лесоматериалов на организованных торгах.

Виталий Королев ФАС
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