Петербургская биржа начала продажи топлива мелким оптом с независимых нефтебаз

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начала продажи нефтепродуктов мелким оптом с независимых нефтебаз. Как говорится в сообщении СПбМТСБ, с 30 сентября на условиях "самовывоз автомобильным транспортом" реализация нефтепродуктов возможна с использованием денежного обеспечения независимыми участниками биржевого рынка нефтепродуктов.

В рамках пилотного проекта планируется реализация бензина и дизельного топлива на ряде баз в Москве, Московской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в Красноярском, Краснодарском и Забайкальском краях.

Первая сделка была заключена в понедельник, в рамках нее реализовано пять лотов бензина Премиум-95 с одной из нефтебаз Подмосковья. Покупателем выступил ТД "Нефтьмагистраль", одна из крупных частных сетей АЗС в стране.

Как отметили в пресс-службе СПбМТСБ, новая практика расширяет географию поставок в регионы с возможностью вывоза автомобильным транспортом, а также увеличивает круг участников биржевых торгов нефтепродуктами. "Короткие сроки поставки, развитие географии нефтебаз направлены на удовлетворение потребностей мелкооптовых покупателей нефтепродуктов на местах. Кроме того, развитие биржевых продаж мелким оптом создаст базу для формирования биржевых индексов цен на нефтепродукты", - отметили в пресс-службе.

Управляющий партнер трейдера "Пролеум" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Максим Дьяченко заявил "Интерфаксу", что мелкооптовый рынок давно уже существует и активно развивается, но независимые нефтебазы получили доступ к реализации своего топлива на биржевых торгах впервые за последние 10 лет. В России более 650 независимых нефтебаз с общим годовым товарооборотом в более чем 23 млн тонн нефтепродуктов. Развитие мелкооптовой биржевой торговли сделает этот рынок более конкурентным, прозрачным и эффективным, сказал Дьяченко.

"Непосредственно "Пролеум" на первом этапе вывел на торги 10 нефтебаз в различных регионах РФ, до конца года планирует увеличить их количество до 22 с дальнейшим развитием этого направления. На втором этапе проекта, зимой 2024-2025 гг., планируется объединение нефтебаз в группы по региональному признаку и создание биржевых мелкооптовых хабов, на которых будет сконцентрировано предложение и спрос", - рассказал Дьяченко.

Согласно условиям пилотного проекта, продавцом на торгах может выступать только брокерская компания (имеющая статус член секции "Нефтепродукты" или полный член биржи СПбМТСБ), вся ответственность за количество, качество товара, а также за работу нефтебазы ложится именно на брокера. При этом денежные средства, оплачиваемые покупателем, будут оставаться в клиринге биржи до тех пор, пока товар не будет им получен.