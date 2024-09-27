Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более $1 млрд за полгода

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Три крупнейших покупателя танкеров с февраля по июль потратили суммарно более $1 млрд на приобретения, говорится в исследовании сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue.

В целом за отчетный период десять заметных игроков на этом рынке потратили $2,3 млрд на покупку 46 танкеров по сравнению с $3,8 млрд и 78 судов полугодием ранее.

Эксперты отмечают сохраняющееся оживление процесса купли-продажи в этом сегменте, что обусловлено позитивными настроениями на рынке, поскольку предложение продолжает быть ограниченным из-за геополитической ситуации в Европе и Красном море, а число заказов на новое строительство было скромным в течение последних нескольких лет. По их мнению, судовладельцы делают ставку на то, что чартерные рынки будут сильными, стоимость тонно-милей достигнет высоких уровней, а рост поставок останется управляемым. Кроме того, танкерные перевозки приносили очень хорошую прибыль в течение последних нескольких лет, что позволило компаниям реинвестировать или наращивать свой флот даже при текущих высоких уровнях цен на суда, добавляют они.

Первое место среди крупнейших покупателей за рассматриваемые шесть месяцев занимает датская Torm, которая приобрела 9 танкеров MR2 с дедвейтом 49,7-50 тысяч тонн и средним возрастом 10 лет. Общая сумма сделки составила $377 млн. За последний год Torm инвестировала более $1,1 млрд в покупку новых танкеров, включая недавнюю покупку 16 судов за $739 млн за предыдущие полгода.

International Seaways, Inc. разместила заказ на шесть танкеров LR1 дедвейтом 73,6 тысячи тонн на южнокорейской верфи K Shipbuilding. Их поставка запланирована в 2025-2026 годах, сумма заказа - $231 млн.

Третью строчку совместно занимают SFL Corporation, владеющая флотом из 81 судна, и Spring Marine Management, управляющая 26 судами. Первая инвестировала $403 млн в пять судов, включая три танкера Aframax, построенных в 2024 году, и два танкера класса Handy Chemical. Вторая купила два танкера LR2 и три MR, выпущенных примерно 15 лет назад, за $118 млн.

Сразу несколько компаний заняли четвертую позицию. Среди них - китайская CSSC Shipping, которая потратила $200 млн на покупку четырех танкеров MR. Bahri, танкерная компания Саудовской Аравии, инвестировала $477 млн в приобретение четырех 5-летних VLCC, построенных на корейских верфях. Scorpio Tankers приобрела два танкера LR2 и два MR на общую сумму $210 млн. При этом за предыдущий период эта компания пополнила свой флот 45 танкерами, заплатив $2,1 млрд, отмечают аналитики.

На пятом месте оказались Aerio Shipmanagement, купившая три танкера MR среднего возраста за $100 млн, IMS SA - три MR за $80 млн, Union Maritime - три LR2, которые будут построены на китайских верфях и доставлены к 2027 году, за $153 млн.