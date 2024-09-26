Трафик танкеров в Суэцком канале в августе снизился почти вдвое г/г

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, в августе 2024 года значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с продолжающимся геополитическим конфликтом в регионе.

Трафик балкеров сократился на 39%, а танкеров - почти на 50%, говорится в исследовании сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue.

Так, в августе 2024 года через канал прошло 427 балкеров с суммарным дедвейтом 27,9 млн тонн, что значительно ниже уровня августа 2023 года – 703 судна с дедвейтом 45,9 млн тонн. Трафик танкеров сократился на 49,8%: количество транзитов снизилось с 385 судов до 202, суммарный дедвейт остался на уровне 16,6 млн тонн.

Альтернативные маршруты увеличили грузооборот в тонно-милях и доход судов. Ставки для балкеров, таких как Capesize, выросли на 61,8% по сравнению с прошлым годом, с $14,4 тыс. до $23,3 тыс. в день. В сегменте танкеров ставки также продолжают расти, например, для танкеров MR ставки на годовой период увеличились на 6,2%, достигнув $44,3 тыс. в сутки.

В то же время растет стоимость судов почти во всех подсекторах и категориях размеров. Цена построенных 15 лет назад Capesize с дедвейтом 180 тыс. тонн увеличилась на 45,5% с $19,9 млн до $28,9 млн, а танкеры аналогичного возраста с дедвейтом 50 тыс. тонн за год подорожали на 27,6% с $22,8 млн до $29,1 млн.

Недавними показательными сделками стали продажа балкера Capesize BC Cape Azalea (208,2 тыс. тонн дедвейт, построенный в 2012 году Nantong COSCO KHI) за $38,5 млн в Китай и танкера для перевозки химических продуктов Kalamos (46,7 тыс. тонн дедвейт, построенный в 2004 году Iwagi Zosen) за $17,8 млн, что выше рыночной стоимости.

"Ситуация остается неопределенной, судоходные компании, вероятно, будут продолжать выбирать более длинные и безопасные маршруты, что приведет к дальнейшим сбоям в глобальных торговых потоках", - считают аналитики VesselsValue.

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года совершили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море.

С начала военных действий в регионе судовладельцы и операторы все чаще выбирают более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды в южной части Африки, несмотря на дополнительные расходы на топливо и увеличение времени транзита, который прибавляет несколько тысяч миль к путешествию, увеличивая время транзита до двух недель в зависимости от скорости судна.