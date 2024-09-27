Vale может провести IPO подразделения Base Metals в конце 2026 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Vale рассматривает возможность размещения акций подразделения Vale Base Metals на открытом рынке в конце 2026 года, заявил его руководитель Марк Кутифани на отраслевом саммите, организованном Financial Times. Стоимость подразделения, по его словам, может составлять порядка $40 млрд.

Vale Base Metals, штаб-квартира которой находится в Торонто, является одним из крупнейших в мире производителей никеля, меди, кобальта и металлов платиновой группы. Она ведет операции в Канаде, Великобритании, Бразилии, Японии и Индонезии.

По словам Кутифани, Vale нацелена на проведение IPO подразделения в конце 2026 года - начале 2027 года. Горнодобывающая группа видит потенциал в увеличении стоимости Vale Base Metals по сравнению с нынешним уровнем, который она оценивает более чем в $40 млрд, отметил он.

Даже в том случае, если размещения акций не произойдет, Vale Base Metals "будет совершенно другой компанией к концу 2026 года", сказал Кутифани.

Решение о размещении акций будет принимать новый главный исполнительный директор Vale Густаво Пимента, добавил он.

В августе Vale сообщила, что Пимента возглавит компанию с 1 января 2025 года.