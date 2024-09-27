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Marubeni приобрела 50% в проекте по улавливанию и хранению СО2 в Южном Техасе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Японская Marubeni Corporation подписала соглашение о приобретении 50% доли в проекте американской добывающей компании Ozona CCS LLC по улавливанию и хранению углекислого газа в Южном Техасе, сообщила японская компания.

Проект направлен на улавливание CO2, выделяемого газодобывающими и перерабатывающими заводами, в районе разведки и добычи углеводородов, его транспортировку по специальным трубопроводам и хранение на глубине 2-3 км.

Marubeni и Ozona планируют принять окончательное инвестиционное решение по проекту в первой половине 2025 года и начать коммерческую эксплуатацию в 2026 году.

Сотрудничество компаний соответствует долгосрочной стратегии США по сокращению выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Японская компания занимается добычей нефти и газа в Техасе, поэтому помимо этого проекта компании намерены рассмотреть другие перспективные проекты в штате для дальнейшего сотрудничества.

Ozona занимается разработкой нефтегазовых месторождений в сланцевых районах США: Пермском бассейне и Игл-Форд.

США Техас Ozona Игл-Форд Marubeni Пермский бассейн Япония
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