"Полюс" подал иск на 10 млн рублей к российской "дочке" Marubeni

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - АО "Полюс Красноярск" подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к ООО "Марубени Раббер Рус" о взыскании 10,1 млн рублей, говорится в материалах суда. Иск был подан в суд 26 ноября и пока не принят к рассмотрению.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Полюс Красноярск", стороны в 2021 году заключили договор на поставку комплектующих для крупногабаритной техники. Иск связан со взысканием неустойки из-за нарушения ответчиком сроков поставки.

ООО "Марубени Раббер Рус" зарегистрировано в Москве в 2018 году и, согласно отчету компании за 2023 год, занимается оптовой и розничной торговлей машинами и оборудованием, а также внедорожными шинами для использования в горнодобывающей, строительной и портовой отраслях.

По итогам 2023 года ООО "Марубени Раббер Рус" получило чистый убыток в размере 17 млн рублей (против чистой прибыли 8,6 млн рублей в 2022 году). Выручка от продажи равнялась нулю (в 2022 году выручка составила 1,1 млрд рублей). Бенефициарным владельцем компании является японская многопрофильная Marubeni Corporation, один из акционеров консорциума SODECO, который владеет 30% в проекте "Сахалин-1".

АО "Полюс Красноярск" занимается разработкой месторождений золота Олимпиада и Благодатное в Красноярском крае.