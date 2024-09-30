Нефть дорожает после существенного снижения на прошлой неделе

Цена Brent поднялась до $72,35 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по московскому времени составляет $72,35 за баррель, что на $0,37 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,38 (0,5%), до $71,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,36 (0,53%), до $68,54 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,51 (0,8%), до $68,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

"Начало войны за долю рынка для Саудовской Аравии сейчас будет равносильно отказу доигрывать победный матч. Это просто бессмысленно, - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Да, в декабре ожидается рост добычи, но с учетом того, что страны ОПЕК, ранее не полностью выполнявшие обязательства по сокращению производства, будут компенсировать это, увеличение добычи станет лишь отражением сезонного увеличения спроса на нефть и не приведет к значительному росту мировых запасов".

Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке. Израиль утром в понедельник впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство Associated Press. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.