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Brent подешевела до $71,42 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Котировки Brent перешли к снижению днем в понедельник.

К 14:21 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,78%), до $71,42 за баррель. К этому времени ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на бирже NYMEX на $0,32 (0,47%), до $67,86 за баррель.

На минувшей неделе Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Тем временем инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке, и, несмотря на эскалацию, не верят в высокие риски перебоев поставок, пишет MarketWatch.

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В понедельник утром Израиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает AP. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

"Реакция рынка на события на Ближнем Востоке, случившиеся на выходных, оказалась невыразительной, - написали аналитики ING. - Рынок все больше игнорирует напряженность в регионе, с учетом того, что за год конфликта он практически никак не повлиял на добычу нефти".

Brent WTI Израиль Ливан ОПЕК Саудовская Аравия
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