Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $200 млрд

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Состояние основателя и главы Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга впервые превысило $200 млрд за счет подорожания акций его компании.

Теперь Цукерберг занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg с состоянием в $201 млрд. За последние два года он стал богаче в шесть раз.

Лидером по-прежнему остается глава Tesla Илон Маск, на втором месте - руководитель Amazon.com Inc. Джефф Безос, на третьем - французский предприниматель Бернар Арно, глава LVMH.

Котировки акций Meta с начала 2024 года подскочили на 60%, капитализация компании составляет $1,44 трлн. Цукерберг владеет примерно 13% акций Meta.