ГК "Русагро" увеличила долю в "Агро-Белогорье" до 47,5% с 22,5%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" увеличила долю в группе "Агро-Белогорье" до 47,5% с прежних 22,5%, сообщается в ЕГРЮЛ.

В то же время доля совладельца "Агро-Белогорья" Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%.

В "Русагро" от комментариев отказались, отметив лишь, что "это процесс в рамках судебного разбирательства с "Агро-Белогорьем".

Компании ведут несколько судебных разбирательств. Конфликт начался декабре 2023 года, когда арбитражный суд Белгородской области наложил арест на доли Владимира Зотова и генерального директора Ларисы Ковалевой (владеет 5% "Агро-Белогорья") в основном юрлице агрохолдинга ООО "ГК "Агро-Белогорье". "Русагро" в иске указывало, что 4 декабря 2023 года в налоговый орган в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" поступило заявление по форме Р13014 ("Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ лиц"). О вносимых изменениях истцу как участнику "Агро-Белогорья" информация предоставлена не была.

Затем "Русагро" обратилась в арбитражный суд Белгородской области с иском о переводе доли в ООО "ГК Агро-Белогорье" по преимущественному праву.

В белгородской компании сообщали, что в 2023 году участники ООО "ГК Агро-Белогорье" обсуждали возможности слияния активов с ООО ГК "Русагро", но переговоры сторон не были завершены, а участники соглашений не пришли к единому мнению. По утверждению "Агро-Белогорья", Зотов и Ковалева приняли решение выйти из соглашения о намерениях и направили соответствующее уведомление в адрес ГК "Русагро". "Однако ООО ГК "Русагро", даже несмотря на получение уведомления о прекращении переговоров, приняло решение обратиться в арбитражный суд Белгородской области с иском к Зотову и Ковалевой об обязании заключить договор об учреждении нового юридического лица и соглашение об осуществлении прав участников юридического лица", - говорили в компании.

Вместе с тем в ряде СМИ появилась информация о продаже Зотовым 25% долей в ООО "ГК Агро-Белогорье" в собственность АО "Русский металл".

ГК "Русагро" в 2019 году закрыла сделку по покупке 22,5% в ГК "Агро-Белогорье" за 8,5 млрд рублей. В долгосрочной перспективе группа планировала консолидировать этот актив.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет более 680 тыс. га.

ГК "Агро-Белогорье" специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В группу входят селекционно-генетический центр, 19 свиноводческих комплексов, 3 зерновые компании, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие, санветутильзавод, торговые и вспомогательные предприятия. Производственные активы расположены в Белгородской области.