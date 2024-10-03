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Совладельцы "Агро-Белогорья" оспорят перевод 25% акций группе "Русагро"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Решение арбитражного апелляционного суда, в соответствии с которым 25% акций "Агро-Белогорья" были переданы ГК "Русагро", будет оспорено в вышестоящей инстанции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе белгородского агрохолдинга.

Как сообщалось, по данным ЕГРЮЛ, с 27 сентября 2024 года доля ООО "Группа компаний "Русагро" в "Агро-Белогорье" увеличилась до 47,5% с прежних 22,5%. В то же время доля совладельца "Агро-Белогорья" Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%. Доля Ларисы Ковалевой не изменилась и составляет 5%.

В "Русагро" эти изменения не комментировали, заявляя лишь, что "это процесс в рамках судебного разбирательства с "Агро-Белогорьем".

"Изменения в ЕГРЮЛ, связанные с увеличением доли "Русагро" в ООО "ГК Агро-Белогорье", опубликованы после решения арбитражного апелляционного суда. Стороны Зотова, Ковалевой и ООО "ГК Агро-Белогорье" с данным решением не согласны и намерены оспаривать его в вышестоящей инстанции", - заявили в пресс-службе "Агро-Белогорья".

Как сообщалось, компании ведут несколько судебных разбирательств. Конфликт начался декабре 2023 года, когда арбитражный суд Белгородской области наложил арест на доли Владимира Зотова и генерального директора Ларисы Ковалевой в основном юрлице агрохолдинга ООО "ГК "Агро-Белогорье". "Русагро" в иске указывало, что 4 декабря 2023 года в налоговый орган в отношении ООО "ГК Агро-Белогорье" поступило заявление по форме Р13014 ("Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ лиц"). О вносимых изменениях истцу как участнику "Агро-Белогорья" информация предоставлена не была.

Затем "Русагро" обратилась в арбитражный суд Белгородской области с иском о переводе доли в 25% в ООО "ГК Агро-Белогорье" по преимущественному праву. Это объяснялось тем, что Зотов продал 25% долей в ООО "ГК Агро-Белогорье" в собственность АО "Русский металл". Однако в "Агро-Белогорье" заявляли, что эта информация не соответствует действительности.

Суд поддержал иск "Русагро", апелляционная инстанция оставила его в силе.

ГК "Русагро" в 2019 году закрыла сделку по покупке 22,5% в ГК "Агро-Белогорье" за 8,5 млрд рублей. В долгосрочной перспективе группа планировала консолидировать этот актив. В белгородской компании сообщали, что в 2023 году участники ООО "ГК Агро-Белогорье" обсуждали возможности слияния активов с "Русагро", но переговоры не были завершены, стороны не пришли к единому мнению.

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Активы компании расположены в 11 регионах: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае. Земельный банк составляет более 680 тыс. га.

ГК "Агро-Белогорье" специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В группу входят селекционно-генетический центр, 19 свиноводческих комплексов, 3 зерновые компании, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие, санветутильзавод, торговые и вспомогательные предприятия. Производственные активы расположены в Белгородской области.

Согласно ЕГРЮЛ, АО "Русский металл" зарегистрировано в ноябре 2022 года в Москве. Основная сфера - деятельность холдинговых компаний. С июня 2024 года компания полностью принадлежит Зотову.

Русагро Белгородская область Агро-Белогорье Владимир Зотов
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