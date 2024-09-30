"Русагротранс" прогнозирует снижение российского экспорта пшеницы в октябре до 4,4-4,8 млн т

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - РФ в октябре может экспортировать 4,4-4,8 млн тонн пшеницы, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

"В октябре 2024 года предварительная оценка экспорта составляет около 4,4-4,8 млн тонн, что уступает прошлому году –5,1 млн тонн – в результате снижения продаж со стороны российских экспортеров на фоне отсутствия роста цен на внешнем рынке", - заявили "Интерфаксу" в центре.

Аналитики снизили прогноз экспорта пшеницы в сентябре с 5,47 млн тонн до 5,35 млн тонн (с учетом стран ЕАЭС) из-за сокращения темпов отгрузки во второй половине месяца.

По данным центра, экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре составляют $215-217 за тонну (FOB), что $0,5 меньше, чем неделей ранее. С поставкой в ноябре остаются выше $220 за тонну. Цена на французскую пшеницу выросла на $3 до $249, на американскую – на $11 до $259, на германскую – на $5 до $257 за тонну. "Биржевой рынок пшеницы укреплялся, однако в четверг котировки США перешли к ослаблению на фоне слабых недельных данных по продажам американской пшеницы", - отметили в центре.

Поддержку российскому рынку оказывали новости об ухудшении состояния посевов в Австралии, где, помимо засухи в Западной Австралии, на юге и юго-востоке страны 1,2 млн га посевных площадей пострадали от заморозков. В Аргентине состояние посевов ухудшается из-за недостатка осадков в центральных и северных регионах. Доля пшеницы в плохом состоянии выросла до 32% (29% неделей ранее, 27% в прошлом году). При этом доля пшеницы в хорошем/отличном состоянии также увеличилась до 36% (35% неделей ранее, в прошлом году - 22%).

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ за неделю выросли на 650 рублей, до 17 100-17 500 рублей за тонну (без НДС), на малой воде - на 800 рублей, до 16 000 рублей за тонну. В прошлом году цены составляли 14 650 рублей и 11 600 рублей за тонну соответственно.

Внутренний рынок пшеницы вновь начал укрепляться, отметили аналитики. Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) на юге выросли на 300 рублей до 15 000-15 200 рублей за тонну (без НДС), в центре – на 100 рублей, до 13 400-13 800 рублей, в Поволжье – на 150 рублей до 13 200-13 600 рублей за тонну.

В Сибири закупочные цены на пшеницу 4 класса после серьезного падения выросли на 250 рублей до 9 000-10 500 рублей за тонну (EXW элеватор, без НДС).