"Русагротранс" отметил снижение экспортных цен на пшеницу за неделю на $5

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе снизились на $5, до $227 за тонну, при этом цены предложения формировались на более высоких уровнях - $230-235, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Цена на французскую пшеницу снизилась до $242 (-$1), германскую - до $249 (-$4), американскую - до $257 (-$4) за тонну.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах России за неделю выросли на 250 рублей, до 17 400 - 17 500 рублей за тонну (без НДС). Цены на малой воде упали на 1 300 рублей, до 15 700 рублей за тонну из-за снижения активности закупок. В прошлом году цены составляли соответственно 14 400 рублей и 12 100 рублей за тонну.

Внутренний рынок пшеницы продолжил расти в центре, немного укрепился на юге и оставался стабильным в Поволжье. Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) в Центральной России выросли до 14 800 - 15 000 рублей за тонну (+600 рублей), на юге - до 15 100 - 15 600 (+50 рублей), в Поволжье без изменений - 14 100 - 14 500 рублей за тонну. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3 класса составляли 13 000 - 15 000 рублей за тонну. Все цены без НДС.

По данным центра, Египет на очередном тендере закупил 290 тысяч тонн украинской, румынской и болгарской пшеницы по $273-275,3 за тонну (C&F), или $252,5-261 (FOB), с поставкой в разные периоды с 25 ноября по середину декабря. "В пересчете на FOB Новороссийск без учета дополнительных затрат цена закупки составила около $232 за тонну, что соответствует ценам спроса на декабрь", - отметили в центре.