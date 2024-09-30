Сборы с авиакомпаний на ремонт аэродромов в 2025-27 гг. могут превысить 38 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Повышение сборов за аэронавигацию российских авиакомпаний для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов может обеспечить поступления в федеральный бюджет в 2025-2027 гг. в размере 38,7 млрд руб.

Так, в 2025 году поступления могут составить 12,5 млрд руб., в 2026 году – почти 12,9 млрд руб., в 2027 году – 13,3 млрд руб., говорится в проекте бюджета на ближайшую трехлетку.

Ранее в сентябре Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний на внутренних рейсах на 37%, на международных – в 2 раза. Такую индексацию до этого анонсировала Росавиация. Дополнительно собираемые средства планируется направлять в создаваемый в РФ фонд для финансирования капремонта малых аэродромов. Всего до 2030 года предполагается отремонтировать не менее 50 таких объектов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд руб., говорил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Индексация сборов повлечет и рост стоимости билетов – в среднем до 150 руб. в расчете на одного пассажира, отмечали в ведомстве. При этом для пассажиров, летающих внутри Дальневосточного федерального округа, билеты не подорожают.

В конце августа также сообщалось, что Минтранс подготовил проект постановления правительства, которым утверждаются правила расчета, уплаты и аккумулирования средств, собираемых на капремонт аэродромов, а также порядок их расходования. Согласно пояснениям к документу, деньги будут ежемесячно перечисляться в доход федерального бюджета, и далее Минфин будет предоставлять их Росавиации на следующие виды работ: непосредственно ремонт аэродромов, установка светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений.