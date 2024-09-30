Поступление акцизов на алкоголь в бюджет в 2025 году может увеличиться на четверть

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступление акцизов на алкогольную продукцию крепостью более 9 градусов (кроме производимой из подакцизного винограда) в 2025 году в федеральный бюджет предусмотрено в объеме 51,362 млрд рублей, что почти на четверть больше, чем в 2024 году (41,163 млрд рублей), сказано в пояснительной записке к трехлетнему проекту бюджета.

На 2026 год предусмотрен рост до 54,817 млрд рублей, на 2027 год - до 57,881 млрд рублей.

Показатели на 2025 и на 2026 год выше ранее утвержденных (они составляли 46 млрд 564,5 млн рублей и 49 млрд 170,6 млн рублей соответственно).

Акцизные поступления от этой продукции, ввозимой из-за рубежа, в 2025 году оцениваются в 106,246 млрд рублей против 76,976 млрд рублей в 2024 году, в 2026 году - в 112,22 млрд рублей, в 2027 году - в 118,363 млрд рублей. Ранее на 2025 год был утвержден показатель в 46 млрд 475,4 млн рублей, на 2026 год - в 49 млрд 075 млн рублей.

Акциз на сахаросодержащие напитки в 2024 году пополнит бюджет на 17,772 млрд рублей, в 2025 году - на 16,668 млрд рублей, в 2026 году - на 16,596 млрд рублей, в 2027 году - на 16,875 млрд рублей. Эти показатели ниже ранее утвержденных на 2024-2026 годы - 25 млрд рублей ежегодно.

Согласно документу, поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет РФ в 2025 году может составить 905,7 млрд рублей против 863,9 млрд рублей в 2024 году. В 2026 году этот показатель может увеличиться до 917,1 млрд рублей, в 2027 году - до 927,1 млрд рублей.

Кроме того, поступление от акцизов на табачную продукцию, ввозимую из-за рубежа, в 2025 году оценивается в 46,156 млрд рублей против 49,558 млрд рублей в 2024 году, в 2026 году - в 46,871 млрд рублей, в 2027 году - в 47,722 млрд рублей.