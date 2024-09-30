Для смены владения в банке "Яндекса" и экс-"дочке" HSBC больше не нужно разрешения президента

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Дочерний банк "Яндекса" и бывшая "дочка" британского HSBC исключены из списка кредитных организаций, смена владения в которых требует специального разрешения, следует из распоряжения президента РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Особый режим согласования сделок с акциями ряда банков действует с октября 2022 года, когда был опубликован перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение президента на такие операции. Главным образом в этом списке - "дочки" банков из недружественных стран, но есть и структуры российских компаний сектора IT и e-commerce, в чьих схемах владения были задействованы зарубежные холдинговые компании.

HSBC объявил о подписании соглашения по продаже 100% российской "дочки" Экспобанку в июле 2022 года. Сделка затягивалась из-за необходимости получения одобрения со стороны регулирующих органов РФ. В декабре 2023 года Экспобанк попал в санкционный список Минфина США, что сделало туманными перспективы продажи "Эйч-эс-би-си банка", к тому же на тот момент отсутствовало одобрение регуляторов. В феврале 2024 года сделка, наконец, получила одобрение президента РФ. Соответствующим распоряжением Владимир Путин разрешил Экспобанку купить ООО "Эйч-эс-би-си банк" (впоследствии переименован в Хвоя банк). В конце мая сделка была закрыта.

"Яндекс" приобрел банк в середине июля 2021 года за 1,1 млрд рублей, из этой суммы 75 млн рублей составила премия к капиталу за приобретение банка. В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.