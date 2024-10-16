Доля банков крупнейших экосистем на рынке электронных платежей выросла до 40%

Доля платежей с использованием банковских карт сократилась до 12%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Доля банков, которые принадлежат крупным технологическим компаниям, на рынке электронных платежей выросла до 40% с 2% тремя годами ранее, заявила на форуме Finopolis первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"За последние три года банки трех крупнейших экосистем, которые были основаны на бигтехе, заняли 40% рынка электронных платежей. Три года назад это было 2%", - сказала она.

За последние несколько лет крупнейшие игроки в сегменте онлайн-торговли (Wildberries, Ozon, "Яндекс") вышли на банковский рынок, купив небольшие банки. Активное развитие финансовых продуктов, а также предоставление скидок и кэшбэков внутри экосистем маркетплейсов вызвало недовольство у банкиров, некоторые из которых публично заявляли о несправедливой конкуренции на рынке финтеха.

За последние три года в целом выросла доля платежей, которые совершаются без использования банковских карт.

"За три года, по нашей статистике, мы видим, что количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей по другим инструментам выросла. То есть люди начинают выбирать QR-коды, люди начинают выбирать СБП (Систему быстрых платежей - ИФ), люди начинают выбирать платежи по био (биометрии - ИФ)", - сказала первый зампред ЦБ.