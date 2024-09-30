Круизный оператор Carnival увеличил квартальную чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 1,6 раза, зафиксировав рекордные показатели операционной прибыли и выручки.

За квартал, который завершился 31 августа, чистая прибыль компании составила $1,74 млрд, или $1,26 в расчете на акцию, против $1,07 млрд, или $0,79 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,27 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,17 на акцию. Этот показатель бьет прогнозы Уолл-стрит уже восьмой квартал подряд.

Операционная прибыль Carnival выросла на 34%, до $2,18 млрд, выручка - на 15%, до $7,9 млрд.

Доходы от продажи билетов на круизы увеличилась на 15,2%, до $5,24 млрд, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов ($5,25 млрд), выручка от продажи товаров и услуг на борту повысилась на 15,1%, до $2,66 млрд (прогноз - $2,51 млрд).

В компании отмечают, что третий финквартал был "феноменальным", и спрос на бронирования будущих туров остается высоким. Порядка половины бронирований на 2025 год совершено по рекордным ценам.

"Высокий спрос позволяет нам повысить прогноз доходности рейсов в третий раз в этом году", - заявил главный исполнительный директор Carnival Джош Вайнштейн.

Годовой прогноз доходности рейсов повышен до 10,4% с 10,25%.

В компании ожидают, что в четвертом финквартале доходность рейсов увеличится на 5%. Консенсус-прогноз экспертов, предусматривает более существенный рост - на 5,8%.