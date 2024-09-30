Поиск

Круизный оператор Carnival увеличил квартальную чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 1,6 раза, зафиксировав рекордные показатели операционной прибыли и выручки.

За квартал, который завершился 31 августа, чистая прибыль компании составила $1,74 млрд, или $1,26 в расчете на акцию, против $1,07 млрд, или $0,79 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,27 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,17 на акцию. Этот показатель бьет прогнозы Уолл-стрит уже восьмой квартал подряд.

Операционная прибыль Carnival выросла на 34%, до $2,18 млрд, выручка - на 15%, до $7,9 млрд.

Доходы от продажи билетов на круизы увеличилась на 15,2%, до $5,24 млрд, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов ($5,25 млрд), выручка от продажи товаров и услуг на борту повысилась на 15,1%, до $2,66 млрд (прогноз - $2,51 млрд).

В компании отмечают, что третий финквартал был "феноменальным", и спрос на бронирования будущих туров остается высоким. Порядка половины бронирований на 2025 год совершено по рекордным ценам.

"Высокий спрос позволяет нам повысить прогноз доходности рейсов в третий раз в этом году", - заявил главный исполнительный директор Carnival Джош Вайнштейн.

Годовой прогноз доходности рейсов повышен до 10,4% с 10,25%.

В компании ожидают, что в четвертом финквартале доходность рейсов увеличится на 5%. Консенсус-прогноз экспертов, предусматривает более существенный рост - на 5,8%.

Carnival Джош Вайнштейн США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рольф" вывели из-под управления Росимущества после сообщения о смене собственника

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

Денисов досрочно покинул пост предправления "Московской биржи"

ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $301,9 млрд

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Оценка дефицита бюджета РФ в 2024 году повысилась до 1,7% ВВП с 1,1% ВВП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });