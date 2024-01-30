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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Carnival изменит маршруты 12 круизных лайнеров из-за обострения в Красном море

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Круизный оператор Carnival Corp. изменит маршруты 12 лайнеров, которые должны были пройти через Красное море в период до мая 2024 года.

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В пресс-релизе компании отмечается, что она внимательно следит за ситуацией в регионе и приняла такое решение после консультаций с глобальными экспертами в области безопасности и органами государственной власти.

Изменение маршрутов круизных лайнеров обойдется Carnival в $0,07-0,08 на акцию в 2024 фингоду.

"Компания не наблюдает влияния ситуации в Красном море на тренды в бронировании круизов", - говорится в пресс-релизе.

Carnival отмечает ранний и мощный старт пикового сезона бронирований, который уже превысил ожидания: показатель заказа круизов с ноября достиг рекордного максимума.

"Фактические первая половина 2024 года полностью забронирована", - говорится в пресс-релизе.

В компании ожидают, что сохранение этого тренда позволит ей компенсировать последствия изменения маршрутов круизных лайнеров из-за ситуации в Красном море.

За последние 12 месяцев капитализация Carnival выросла на 52%.

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