Льготу по налогу на имущество при инвестициях в транспортную инфраструктуру хотят продлить до 2030 г.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает продлить до 1 января 2030 г. возможность для компаний уменьшать налог на имущество на сумму инвестиций в строительство инфраструктуры воздушного транспорта, а также судоходных и портовых сооружений.

Законопроект (№727330-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующей с 1 января 2011 г. норме, если организация построила, реконструировала или модернизировала перечисленные объекты и эти работы завершены, то сумма затраченных на эти капитальные вложения средств вычитается из налоговой базы, что уменьшает сумму налога на имущество, которую должна уплатить компания. Срок действия нормы - до 1 января 2025 г., внесенный документ продлевает ее до 1 января 2030 г.

Речь идет об инвестициях в судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях РФ; портовые гидротехнические сооружения (как в морских и речных портах); сооружения инфраструктуры воздушного транспорта (кроме систем централизованной заправки самолётов, космодромов).