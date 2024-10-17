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Законопроект о модификации вычета по акцизу на переработку нафты принят в I чтении

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправку к Налоговому кодексу, которая приведет к уменьшению размера налогового вычета по акцизу на прямогонный бензин (нафту) в 2025-2027 годах по сравнению с ранее запланированными уровнями.

Правительство внесло законопроект № 727330-8 в палату 30 сентября.

По действующему законодательству налоговый вычет по акцизу на прямогонный бензин, направленный на переработку, установлен с коэффициентом 1,7. Предлагается зафиксировать его в денежном эквиваленте и увеличивать на 12 575 рублей в месяц.

В итоге налоговый вычет по акцизу на нафту, направленную на переработку, в 2025 году составит 31 873 рубля за тонну (при сохранении коэффициента в 1,7 сумма равнялась бы 32 807 рублей за тонну), в 2026 году - 32 645 рублей за тонну (при ранее запланированном уровне в 34 119 рублей за тонну), в 2027 году - 33 448 рублей за тонну (ранее планировалось 35 484 рубля за тонну).

Вычет будет предоставляться с учетом повышения акцизов. Согласно предлагаемым поправкам в НК, акциз на прямогонный бензин предполагается установить на 2025 год в размере 19 298 рублей за тонну (в 2024 году - 17 965 рублей за тонну, рост на 7,4%), в 2026 году - 20 070 рублей за тонну (рост на 4%), в 2027 году - 20 873 рубля за тонну (рост на 4%).

В других случаях оприходования или использования прямогонного бензина акциз подлежит вычету с коэффициентом 1.

Правительство Госдума
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