Новак считает, что средняя цена нефти на рынке в $80 отражает баланс спроса и предложения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Средняя сложившаяся цена нефти на рынке составляет $80 за баррель, и она отражает баланс спроса и предложения, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Те цены, которые сегодня мы наблюдаем на рынке, они так или иначе колеблются. На мой взгляд, эти колебания тоже вполне возможны. Они и ранее были. Но в целом в среднем по году цены, которые складываются, отражают сегодняшний баланс спроса и предложения", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

"Нужно смотреть не в моменте цены, а смотреть за период средние цены, и они примерно около $80 на сегодняшний день, с начала года, если брать среднюю цену. Поэтому мы исходим из того, что это сегодняшняя средняя сложившаяся цена", - добавил он.

Новак также заметил, что не видит проблем в волатильности цен, которая наблюдается в течение последних нескольких недель.

"Мы это наблюдаем всегда, на протяжении всех периодов. Я уверен, что они так же и восстановятся. Собственно, мы будем видеть тот баланс в цене, который удовлетворяет и производителей, и экспортеров. На сегодняшний день этот баланс, по результатам этого года и прошлого года, плюс-минус в районе $80 за баррель", - сказал российский вице-премьер.

Он также прокомментировал расчеты Bloomberg о снижении доходов России от продажи нефти в следующие три года: "Я думаю, что, если говорить о выручке, она зависит во многом от цен, которые будут на рынке складываться, от текущей ситуации".

"Мы исходим из того, что для нашей страны на это имеет влияние еще и курс рубля по отношению к валютам, и рублевое выражение выручки. И мы, прогнозируя бюджет, исходим из баланса на рынке, который складывается из тех прогнозных цен, которые в том числе оценивают эксперты на рынке, и из курса рубля", - также сказал он.

Новак также прокомментировал более слабый, чем ожидалось, спрос на нефть в Китае: "Во-первых, сейчас мы наблюдаем продолжение роста спроса и энергоресурсов в Китае, в том числе и газ, и нефть, несмотря на то, что и возобновляемые источники энергии там активно развиваются и строятся".

"Да, в Китае несколько темпы роста экономики снизились по сравнению с теми, которые мы наблюдали в предыдущие два десятилетия. Тем не менее, они выше среднемировых, и Китай продолжает развиваться и являться одним из центров энергопотребления. Россия развивает свои отношения с КНР. У нас очень много проектов совместных, которые касаются энергетической отрасли в том числе. И мы видим в Китае партнера, с которым мы будем работать в области энергетики", - подчеркнул он.