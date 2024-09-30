Минфин заложил рост НДПИ для отрасли удобрений на 2,7 млрд руб., акциз на газ - 21,5 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет РФ от НДПИ на сырье для производства минеральных удобрений в 2025 году оцениваются в 24,7 млрд рублей, на 12% выше ожидаемого уровня этого года, следует из материалов к проекту бюджета на 2025-2027 годы.

В том числе, сумма НДПИ на калийную руду в 2025 году вырастет вдвое, до 14,2 млрд рублей, а сумма налога на добычу апатитовой руды снизится почти на 30%, до 10,5 млрд рублей.

Еще 21,5 млрд рублей Минфин рассчитывает получить с отрасли в 2025 году за счет нового акциза на газ, закупаемый для производства аммиака.

В 2024 году, как ожидается, производители удобрений заплатят в бюджет НДПИ на общую сумму 22 млрд рублей и еще 88,7 млрд рублей - в виде экспортных пошлин. С 1 января 2025 года пошлины будут отменены.

Таким образом, суммарно за счет НДПИ и пошлин в этом году бюджет может получить с отрасли почти 111 млрд рублей, а в 2025 году за счет НДПИ и акциза на газ - в 2,4 раза меньше (при этом производители удобрений, как и другие представители корпоративного сектора, будут платить повышенный налог на прибыль).

Поступления от НДПИ на калийную и апатитовую руду в 2026 году ожидаются на уровне 25,9 млрд рублей, в 2027 год - 27,3 млрд рублей, от акциза на газ для аммиака - 23,7 и 23,9 млрд рублей соответственно.

Как сообщалось, в июле был принят закон о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает, в том числе, повышение НДПИ на сырье для производства удобрений и введение акциза на газ для производства аммиака с 1 января 2025 года.

В одной из первых версий налоговых поправок предлагалось установить повышающий рентный коэффициент НДПИ для калийной руды в размере 8,8, для фосфатной руды - повысить его более чем в два раза, с 7 до 15,5, а также ввести акциз на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за 1 тыс. куб. м. За счет такой корректировки НДПИ с отрасли планировалось дополнительно собрать около 25 млрд рублей, за счет акциза на газ - еще 43,4 млрд рублей.

Ко второму чтению законопроекта параметры НДПИ на сырье для удобрений и акциза на газ были скорректированы. Принятый закон вводит формулу расчета НДПИ для калийной и фосфатной руды с привязкой к экспортным котировкам (для калия - на FOB Балтика/Черное море, для фосфатов - на FOB Марокко). Формула также учитывает процент содержания полезного вещества в добытой руде. Эти слагаемые умножаются на базовую ставку - 3% для калийной руды и 4% для фосфатов.

При этом предусмотрена надбавка к НДПИ, которая "включается" при цене калия выше $300 за тонну и фосфатной руды - выше $200 за тонну. От превышения этой цены НДПИ предлагается взимать по ставке 7% для калийной и 12% для фосфатной руды.

Для акциза на газ, закупаемый для производства аммиака, также вводится формула, привязанная к экспортным котировкам карбамида на Балтике. Это значение в базовом варианте умножается на ставку 6,5%, а от превышения цены в $300 за тонну предусмотрена надбавка, взимаемая по ставке 12%.

Для мощностей по производству аммиака, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2025 года, а также для проектов, реализованных до этой даты в рамках специнвестконтрактов (СПИК), предусмотрен понижающий коэффициент по акцизу (в первые 5 лет с момента запуска ставка будет нулевой, затем за 3 года предусмотрен поэтапный переход на полную ставку).