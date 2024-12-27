Котировка FOB Черное море сменит DAF Брест в формуле расчета экспортных пошлин на СУГ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило изменения в формулу расчета ставок вывозных таможенных пошлин на сжиженные углеводородные газы (СУГ): новым ценовым индикатором в ее структуре с 2025 года станет котировка FOB Черное море.

Постановление N1922 подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, поправки были разработаны Минэкономразвития РФ на фоне вступления в силу полного запрета на импорт странами Евросоюза российских СУГ. "Указанное изменение необходимо в целях нивелирования рисков прекращения с января 2025 года отражения индикатором DAF Брест реальных направлений экспорта российских СУГ", - отмечали в министерстве.

До принятия документа экспортные пошлины на СУГ рассчитывались с учетом средней цены, сложившейся на базисе DAF Брест (на границе с Польшей). При средней цене ниже $490/тонна она равна нулю, при цене $490-640/тонна - 0,5, при $640-740/тонна - 0,6, выше $740/тонна - 0,7.

В конце 2023 года Евросоюз ввел ограничения на импорт СУГ из России. Под запрет подпали сжиженные пропан и бутан, этилен, пропилен, бутилен и сжиженный бутадиен, а также не включенные в другие группы сжиженные газообразные углеводороды. При этом год действовал переходный период, позволявший европейским импортерам закупать российские СУГ по ранее заключенным контрактам. На сегодняшний день санкции вступили в полную силу.