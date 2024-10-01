Центробанк не исключает роста ставки выше 20%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае влияния на экономику РФ новых непредвиденных обстоятельств, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка (со второго октября займет должность советника председателя Банка России) Кирилл Тремасов.

"Динамика ключевой ставки будет зависеть от складывающейся ситуации в экономике. Наш прогноз содержит траекторию ключевой ставки, но надо понимать, что это траектория, которая соответствует базовому сценарию. Если экономика столкнется с новыми непредвиденными обстоятельствами, то динамика ключевой ставки может быть иной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ставка превысить показатель 2022 года в 20%.

Он напомнил, что по итогам сентябрьского совета директоров, когда ставка выросла до 19%, ЦБ давал сигнал о возможном дальнейшем повышении.

Тремасов также сообщил, что инфляция по итогам 2024 года вероятнее всего превысит имеющийся официальный прогноз в 6,5-7%.

"Наша цель - вернуть к 4% по итогам следующего года. Официальный прогноз Банка России 6,5-7% на конец этого года. Мы обновляем прогноз раз в квартал, ближайший будет опубликован в конце октября. Пока можно сказать, что инфляция скорее всего превысит тот официальный прогноз, который есть на сегодняшний день", - сказал он.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в октябре.

Кроме того, в конце сентября первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%. "Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - высказывал мнение первый зампред ВТБ .