Поиск

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России в 2024 году дважды повышал ключевую ставку: в июле на 200 базисных пунктов (б.п.), до 18%, в сентябре - на 100 б.п., до 19%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Банк России Алексей Заботкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

ФАС предписала МТС перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

"ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука подала к нему иск на 37,1 млрд рублей

Суд по заявлению "Интергео" приостановил аукцион по Ак-Сугскому месторождению

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Более 10% процедур личного банкротства россиян проводится во внесудебном порядке

Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома

Электрометаллурги призвали продлить ограничения на экспорт лома

В ВТБ считают невозможным сбить инфляцию только инструментарием ЦБ

ФАС запросила у производителей и ритейлеров информацию о ценах на рыбу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });