Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Банк России в 2024 году дважды повышал ключевую ставку: в июле на 200 базисных пунктов (б.п.), до 18%, в сентябре - на 100 б.п., до 19%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.