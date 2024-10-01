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План добычи нефти ОПЕК+ с октября снижается на 250 тыс. б/с, для РФ - на 10 тыс. б/с

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - План добычи нефти странами ОПЕК+ с учетом квот, добровольных сокращений и компенсаций недосокращенных объемов, в октябре составляет 35,24 млн баррелей в сутки по сравнению с 35,49 млн б/с в сентябре (на 247 тыс. б/с меньше), следует из расчетов "Интерфакса".

В дополнение к квотам для всех стран-участниц, с прошлого года восемь участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу - эти снижение происходят двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить наращивания еще на два месяца.

Кроме того, для стран, которые в первом полугодии допустили превышение уровней добычи сверх договоренностей (Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций этих недосокращенных объемов. При этом Россия должна задействовать этот план только с октября, сократив дополнительно свою добычу на 10 тыс. б/с.

Для Казахстана в октябре "включается" самый большой уровень компенсации - 265 тыс. б/с - страна в это время планирует провести ремонтные работы на одном из крупнейших своих месторождений. Ирак в октябре должен компенсировать 95 тыс. б/с недосокращенных ранее объемов.

По расчетам "Интерфакса", исходя из данных ОПЕК, в августе страны ОПЕК+ превысили запланированный уровень добычи на 76 тыс. б/с.

ОПЕК+ РФ нефть
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