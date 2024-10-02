Переговоры министров ОПЕК+ на JMMC сосредоточены вокруг компенсаций рядом стран сверхдобычи

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в ходе заседания 2 октября обсуждают компенсационные графики стран, допустивших добычу сверх установленных квот в предыдущие месяцы, сообщило агентство Bloomberg ссылкой на неназванных делегатов.

При этом в повестке нет вопросов относительно планов альянса по наращиванию добычи с декабря, когда "добровольцы" ОПЕК+ начнут сворачивать свои добровольные сокращения.

Графики компенсаций составлены для трех стран, Ирака, Казахстана, России, допустивших в предыдущие месяцы превышение уровней добычи сверх договоренностей (с учетом добровольных сокращений). По данным секретариата ОПЕК, Ирак в первые семь месяцев 2024 года добывал на 1,44 млн б/с выше квоты, Казахстан - на 700 тыс. б/с. Перепроизводство России в первом полугодии составляло 480 тыс. б/с.

Ирак и Казахстан должны были приступить к дополнительному снижению добычи с августа, Россия - с октября.