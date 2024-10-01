НАУФОР предложила изменить регулятивные подходы к НПФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Для активизации негосударственных пенсионных фондов на рынке акций и повышения интереса к ним со стороны граждан необходимо серьезно изменить подходы к регулированию, предусмотреть отдельный налоговый вычет и возможность предлагать разные портфели в зависимости от возраста, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Снижение требований на участие НПФ в IPO с 50 млрд до 3 млрд рублей, а также увеличение доли рискованных активов - решения правильные, но ими обойтись не удастся. Стабильность НПФ сейчас основана на нескольких регулятивных подходах - стресс-тестирование, пятилетняя безубыточность и административная фидуциарная ответственность. Во всех этих случаях, если обнаруживается недостаток средств, акционеры НПФ должны его восполнить", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его мнению, это серьезно ограничивает инвестиции НПФ на рынке акций. "Стоит подумать о том, чтобы изменить подход к регулированию НПФ, с тем чтобы позволить им больше риска, а кроме того, предусмотреть возможность предлагать разные портфели в зависимости от возраста застрахованного лица", - считает Тимофеев.

НПФы заслуживают и отдельного налогового вычета, добавил глава НАУФОР. "В настоящее время они делят его с ИИС и будут делить с ДСЖ. Пусть отдельный вычет для НПФ будет 1,5 млн рублей в год", - предложил он.

Банк России в сентябре опубликовал проект основных направлений развития финрынка на 2025-2027 годы, где, в частности, отметил, что дополнительно рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова позднее говорила, что регулятор готов расширить лимиты на вложения пенсионных резервов в рисковые инструменты с 7% до 15%. "Мы готовы отказаться от таких требований, как рейтинги взамен на то, что НПФ будут проходить стресс-тест не на 75-процентном интервале, а на 95-процентном интервале", - отмечала она.

Вместе с тем, лимиты концентрации предлагается ужесточить. "Мы посмотрели, какие инструменты и сколько есть на рынке и полагаем, что для диверсификации портфеля это будет лучше. Поэтому лимиты на концентрацию к 2030 году мы предлагаем снизить до 5%", - говорила глава департамента ЦБ.

Весной Банк России подготовил два проекта указания, которые расширяют возможности для НПФ по инвестированию пенсионных накоплений и резервов в акции российских компаний при IPO. Согласно опубликованным документам, НПФ смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей.