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НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - НАУФОР в связи с введением санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) предлагает обсудить вопрос децентрализации учетной инфраструктуры, говорится в комментарии ассоциации к докладу Банка России "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке".

Из-за санкций, наложенных на НРД, возможность инвестирования в ценные бумаги, учитываемые в центральном депозитарии, для инвесторов-нерезидентов исключена или ограничена, отмечает НАУФОР. "В связи с этим требуют обсуждения меры по изменению учетной инфраструктуры, которые позволили бы привлечь дружественных нерезидентов к инвестированию на российском рынке ценных бумаг. Такие меры, возможно, будут связаны с отказом от центрального депозитария, и таким образом, с децентрализацией учетной архитектуры", - считают в ассоциации.

"Децентрализация инфраструктуры может быть решением и поставленного в докладе вопроса о принадлежности центрального депозитария к одной группе компаний, препятствующей справедливой конкуренции, что на наш взгляд, важно не только при универсализации, но и при специализации как условие для конкуренции между разными биржами, а также биржами и иными организаторами торговли", - добавляет НАУФОР.

Банк России в конце июня опубликовал консультативный доклад, посвященный анализу архитектуры российского фондового рынка. Актуальность дискуссии, с одной стороны, связана с созданием брокерской инфраструктуры, позволяющей клиентам совершать сделки с ценными бумагами вне организованных торгов, а с другой - с обсуждением участниками рынка вопроса о возможности предоставления некоторым группам клиентов прямого доступа на биржу.

Сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для реализации прямого доступа технологическая база, а выгоды не очевидны, посчитал ЦБ. Сохранение специализации представляется регулятору более предпочтительным направлением развития архитектуры российского фондового рынка, в том числе в условиях внешней неопределенности.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу НКЦ и НРД в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

Банк России OFAC Минфин НАУФОР НРД
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