ЦБ выявил практики некорректного расчета банками полной стоимости кредита по картам

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выявил уловки банков при расчете полной стоимости кредитов (ПСК) по картам, предупредил, что такая схема противоречит закону о потребительском кредите.

Регулятор во вторник опубликовал информационное письмо, в котором сообщил, что некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки существенно возрастают. Используя такие условия, банки рассчитывают ПСК на основе минимальных ставок, доступных заемщику только в льготный период и не отражающих максимально возможную сумму платежей заемщика по кредитному договору.

ЦБ отмечает, что такой расчет ПСК противоречит нормам закона "О потребительском кредите (займе)", вводит заемщиков в заблуждение. Кредитору следует определять полную стоимость кредита исходя из максимальных платежей заемщика, действующих вне промопериода, предупредил регулятор в информационном письме.

"Низкие процентные ставки по кредитным картам, действующие в промопериод, не могут использоваться как база для расчета полной стоимости кредита", - говорится в сообщении Банка России.