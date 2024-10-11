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ВТБ отменил комиссию для застройщиков-партнеров при выдаче рыночной ипотеки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ВТБ отменяет требование о комиссии для застройщиков-партнеров при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью, сообщили в пресс-службе банка.

"В связи с решением ЦБ с сегодняшнего дня ВТБ улучшает условия ипотеки для своих клиентов и партнеров. Мы отменяем обязательное требование о комиссии для застройщиков-партнеров банка при выдаче ипотеки в рамках рыночных программ на покупку квартиры в новостройках и по готовому жилью (со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 1 года)", - говорится в сообщении.

Совет директоров Банка России решил с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка.

"Такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками - хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья", - пояснил регулятор.

В ВТБ добавили, что продолжают следить за ситуацией на рынке и не исключают новых изменений по условиям ипотечных программ на фоне высоких ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки.

ВТБ ПСК Банк России ЦБ РФ
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