"ВУШ Холдинг" получит 234 млн руб. от основной операционной "дочки" из прибыли прошлых лет

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) приняло решение о распределении части чистой прибыли ООО "Вуш" (основная операционная компания группы) за 2019-2023 годы в сумме 234 млн рублей, говорится в сообщении холдинга.

"Это внутригрупповое распределение дивидендов", - поясняется в сообщении.

Целевой уровень дивидендов самого "ВУШ Холдинга", исходя из дивполитики, составляет также порядка 234 млн рублей, говорится в сообщении. "Это 25% от чистой прибыли по МСФО за год к 30 июня 2024 года. Коэффициент 25% применяется, так как показатель чистый долг/ EBITDA находится в диапазоне 1,5х-2,5х, он равен 2,0х по состоянию на 30 июня 2024 года", - поясняет компания.

При этом финансовый директор "ВУШ Холдинг" Александр Синявский, процитированный в сообщении, отметил, что чистая прибыль компании за указанный год находилась под существенным влиянием ряда неоперационных факторов – в частности, курсовых разниц от переоценки остатка денежных средств в валюте.

Рекомендации по дивидендам совет директоров "ВУШ Холдинга" рассмотрит в октябре, а проведение внеочередного собрания акционеров по этому вопросу может состояться в декабре, если "советом директоров будет принято соответствующее решение".

Дивидендная политика ПАО "ВУШ Холдинг" предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО; если этот показатель выше 1,5, но не более 2,5 – то 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5, компания не будет выплачивать дивиденды.

"ВУШ Холдинг" традиционно рассматривает вопрос о дивидендах осенью – это связано с сезонностью бизнеса кикшеринга.

По итогам I полугодия выручка "ВУШ Холдинга" составила 6,3 млрд рублей, увеличившись на 42%. Показатель EBITDA услуг кикшеринга составил 2,8 млрд рублей (рост на 36%). Чистая прибыль упала в 4,9 раза до 259 млн рублей. Без учета влияния курсовых разниц чистая прибыль составила 616 млн рублей, снизившись на 13%. Чистый долг составил 10,4 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA составило 2х.