Вице-президент VK Мыздриков назначен директором по продуктам VK Tech

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - VK Tech (подразделение интернет-холдинга VK по разработке ПО для бизнеса) создал должность директора по продуктам, ее занял вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков; он будет совмещать две позиции.

Как говорится в сообщении VK, в новой должности Мыздриков будет отвечать за системное развитие продуктового портфеля VK Tech. В зону его ответственности войдет построение единой продуктовой вертикали и развитие сервисов для коммуникаций и продуктивности, облачных решений VK Cloud и продуктов направления HR Tech.

Мыздриков работает в VK с 2011 года. C 2022 года занимает должность вице-президента по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK, руководит проектами Mail и RuStore. До этого был директором бизнес-юнита Mail.ru, курировал работу "Почты", "Облака" и портальных сервисов. До работы в VK занимал руководящие должности в крупных зарубежных компаниях.

VK Tech – российский вендор корпоративного ПО, разрабатывает программные лицензионные продукты и облачные сервисы для бизнеса. Продуктовый портфель структурирован по четырем направлениям: коммуникации, взаимодействие, продуктивность; облачные технологии и решения для работы с данными; решения для управления финансовой функцией и операционного менеджмента; автоматизация HR-процессов.