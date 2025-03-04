Годовая выручка VK Tech по МСФО выросла на 42,1%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Выручка VK Tech (разработчик корпоративного ПО, технологическая вертикаль холдинга VK) в 2024 году по МСФО составила 13,6 млрд рублей, увеличившись на 42,1% к 2023 году, сообщила компания.

Выручка от крупных клиентов увеличилась на 28,3%, от клиентов малого и среднего размера - на 58%. Драйверами роста стали облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.

Скорректированный показатель EBITDA в 2024 году увеличился в 2,4 раза - до 4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 29,2% по сравнению с 17,4% в 2023 году.

Чистая прибыль в 2024 году составила 1,3 млрд рублей, продемонстрировав рост в 3 раза год к году.

Выручка направления "Облачная платформа" в 2024 году составила 5,8 млрд рублей (рост на 82,3%), направления "Сервисы продуктивности" - 3,6 млрд рублей (рост на 41,2%), направления "Дата-сервисы" - 2,2 млрд рублей (рост на 30,3%), направления "Бизнес-приложения"- 2 млрд рублей (компания не приводит динамику).

Операционные расходы VK Tech в 2024 году выросли на 23,5% - до 9,2 млрд рублей - преимущественно за счет увеличения расходов на IT-команду.

Клиентская база приросла на 90,5%.

VK Tech - российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса. Портфель VK Tech включает облачную платформу, дата-сервисы, сервисы продуктивности, бизнес-приложения. Продукты VK Tech поставляются в формате лицензий (On-Premise) и по подписке (On-Cloud).

Компания рассматривает возможность проведения IPO, решение о размещении будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры.