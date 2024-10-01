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Нефть подскочила на геополитических рисках, Brent подорожала до $73,8 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали резко расти вечером во вторник на опасениях вмешательства Ирана в конфликт на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 по московскому времени подскочили на $2,08 (2,9%), до $73,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $2,09 (3,07%), до $70,26 за баррель.

США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме. Тот отметил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями в случае прямых ударов по Израилю.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Эта новость "поколебала уверенность медведей и хедж-фондов", отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Если Иран атакует, Израиль может ответить и исполнить свои угрозы вывести из строя добывающие и перерабатывающие мощности Ирана", - добавил он.

Brent WTI Израиль Иран
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